Вступ Украины в НАТО: три страны не одобрили "дорожную карту" для Киева

США, Германия и Венгрия готовы помогать Украине технически и финансово. Однако дипломаты-представители этих государств выступили против предоставления Киеву "дорожной карты", необходимой для членства в Альянсе.

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США, Германия и Венгрия не поддерживают предоставление Украине "дорожной карты" для вступления в НАТО. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на свои источники.

Медиа информирует о том, что представители стран не смогли найти общий язык касательно "украинского вопроса" во время встречи министров иностранных дел стран-участниц Альянса, которая прошла в Брюсселе на этой неделе.

Кроме того большинство дипломатов-представителей стран НАТО считают, что в краткосрочной перспективе вступление Украины в альянс невозможно. Причина — российско-украинская война.

"У нас впереди несколько недель тяжелых переговоров, чтобы закрыть эти разногласия и сформулировать политический результат", – сказал чиновник, который пообщался с журналистами медиа на правах анонимности.

Также СМИ сообщает о том, что больше всех серьезно настроены в вопросе членства Украины в НАТО страны Балтии и Польша.

США в свою очередь предложили компромиссный вариант: в данный момент сосредоточиться на оказании Киеву военной, финансовой и гуманитарной помощи.

Напомним, 4 апреля генсек НАТО Йенс Столтенбер сказал, когда Украина станет членом Альянса. Также он поблагодарил украинцев за их позицию и рассказал, как организация планирует помогать стране в дальнейшем.

Мы также писали о том, что 4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал про споры с союзниками о членстве в НАТО. По словам главы МИД, во время летнего саммита Альянса в Вильнюсе, у стран будет возможность исправить главную ошибку 2008 года. Кроме того, нарратив об "открытых дверях" для Украины больше не сработает.