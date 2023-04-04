Когда Украина вступит в НАТО: Столтенберг озвучил обязательное условие (видео)

Генсек НАТО поблагодарил украинцев за их позицию и рассказал, как организация планирует помогать стране в дальнейшем.

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Украина сможет стать полноценным членом НАТО после того, как завершится российско-украинская война. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник, 4 апреля.

Генсек НАТО вышел к журналистам после встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

"Украина станет членом Альянса. Но мы отдаем себе отчет, что сначала нужно обеспечить победу Украины, а потом уже давать обещания", — отметил генсек НАТО Йенс Столтенберг.

Какую поддержку от НАТО получит Украина

Йенс Столтенбер также говорил о том, что народ Украины продолжает умело и мужественно защищать свою страну. А государства-члены Альянса готовы поддерживать украинцев столько, сколько потребуется.

"Союзники наращивают производство оружия и боеприпасов. Мы также активизировали срочную нелетальную поддержку через украинский фонд НАТО. Это включает в себя топливо, медикаменты, мобильные спутниковые системы и понтонные мосты", — сказал генсек Альянса.

По словам главы организации, сильная, независимая Украина жизненно необходима для стабильности евроатлантического пространства.

Напомним, 4 апреля министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал про споры с союзниками о членстве в НАТО. По словам главы МИД, во время летнего саммита Альянса в Вильнюсе, у стран будет возможность исправить главную ошибку 2008 года. Кроме того, нарратив об "открытых дверях" для Украины больше не сработает.

Также мы информировали о том, что 4 апреля Финляндия официально присоединилась к Альянсу НАТО, тем самым граница союза с Россией увеличилась в два раза. Флаг Финляндии уже подняли у штаб-квартиры ведомства.