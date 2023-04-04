Коли Україна вступить до НАТО: Столтенберг назвав обов'язкову умову (відео)

Генсек НАТО подякував українцям за їхню позицію та розповів, як організація планує допомагати країні надалі.

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Україна зможе стати повноцінним членом НАТО після завершення російсько-української війни. Про це заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг у вівторок, 4 квітня.

Він вийшов до журналістів після зустрічі із міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

"Україна стане членом Альянсу. Але ми усвідомлюємо, що спочатку потрібно забезпечити перемогу України, а потім уже давати обіцянки", — зазначив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Яку підтримку від НАТО отримає Україна

Єнс Столтенбер також говорив про те, що народ України продовжує вміло та мужньо захищати свою країну. А держави-члени Альянсу готові підтримувати українців стільки, скільки потрібно.

"Союзники нарощують виробництво зброї та боєприпасів. Ми також активізували термінову нелетальну підтримку через український фонд НАТО. Вона містить паливо, медикаменти, мобільні супутникові системи та понтонні мости", — сказав генсек Альянсу.

За словами голови організації, сильна, незалежна Україна є життєво необхідною для стабільності євроатлантичного простору.

Нагадаємо, 4 квітня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба розповів про суперечки із союзниками про членство в НАТО. За словами голови МЗС, під час літнього саміту Альянсу у Вільнюсі, країни матимуть можливість виправити головну помилку 2008 року. Крім того, наратив про "відчинені двері" для України більше не спрацює.

Також ми інформували про те, що 4 квітня Фінляндія офіційно приєдналася до Альянсу НАТО, таким чином кордон союзу з Росією збільшився вдвічі. Прапор Фінляндії вже підняли біля штаб-квартири відомства.