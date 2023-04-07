Не вступлением единым: Кулеба анонсировал важные решения НАТО по Украине

По словам министра, речь идет о разработке многолетнего плана поддержки Украины, поиске определенных гарантий безопасности и улучшении взаимодействия с НАТО в долгосрочной перспективе.

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На летнем саммите НАТО в Вильнюсе 11-12 июля будет много важных решений для Украины, обсудят не только членство Украины в Альянсе. Об этом в пятницу, 7 апреля, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире телемарафона.

Министр посоветовал "не зацикливаться" на вопросе вступления Украины в НАТО.

"Будет много других решений (на саммите НАТО – ред.). Не надо на этом зацикливаться (речь о вопросе членства – ред.)", – сказал Кулеба.

В частности, по его словам, идет речь о разработке многолетнего плана поддержки Украины, поиске определенных гарантий безопасности и улучшении взаимодействия с НАТО.

"Многие вещи в работе, но ключевой, то есть жемчужина в этой короне — это вопрос о том, как мы движемся к членству", — подчеркнул министр.

Напомним, 4 апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Украина станет членом Альянса после победы в войне.

В этот же день, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал про споры с союзниками о членстве в НАТО.

А уже 6 апреля Financial Times написало, что США, Германия и Венгрия не поддерживают предоставление Украине "дорожной карты" для вступления в НАТО. Издание сообщает, что делегаты не смогли найти общий язык касательно "украинского вопроса".