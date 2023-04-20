Франция и Польша конфликтуют из-за боеприпасов для Украины, — Politico

Основной момент спора состоит в том, насколько ограничить деньги для производителей из ЕС и включать ли компании из таких стран, как США и Великобритания. Франция хочет сохранить деньги в пределах ЕС, и исключить из процесса других.

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Франция и Польша имели конфликт из-за вопроса о том, кто должен получить общие контракты ЕС на покупку боеприпасов для Украины. Об этом сообщает Politico.

Идея состоит в том, что страны ЕС объединятся и используют общий бюджет, чтобы помочь доставить Киеву до 1 млн снарядов в следующем году. Но, возникли разногласия по поводу того, как потратить деньги, выделенные на общие контракты.

Основной момент спора состоит в ограничении средств для производителей из ЕС и вопросе, включать ли в процесс страны, которые не состоят в ЕС. Франция, к примеру, хочет сохранить деньги в пределах блока и третьи страны не привлекать.

По словам трех дипломатов, конфликт разгорелся из-за того, что посол Польши обвинил Париж в затягивании поставок боеприпасов Украине. Посол Франции в ЕС отметил, что Париж просто прагматичен, добавив, что страны ЕС уже согласились потратить другой 1 млрд евро на возмещение за покупку боеприпасов Украине.

Польский представитель все равно утверждает, что Франция только усложняет текущие переговоры.

Шведские официальные лица предложили обновленное соглашение. Компромиссный документ ограничил будущие контракты "экономическими операторами, основанными в Союзе и Норвегии", но содержал строчку о том, что директива не должна создавать прецедент.

О договоренности министров иностранных дел стран ЕС по поводу закупки 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины стало известно 20 марта.

Польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в Евросоюзе 12 апреля писало об отказе Парижа поддержать инициативу ЕС о финансировании поставок боеприпасов Киеву.

12 апреля американская газета The Washington Post писала, как бойцы ВСУ бьют врага в условиях постоянной нехватки боеприпасов и материальных средств.