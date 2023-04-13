"Историческое соглашение": Евросоюз договорился выделить €1 млрд на боеприпасы для ВСУ

Первый из 2 миллиардов евро пойдет странам-членам ЕС как возмещение за немедленную поставку снарядов из запасов. Франция была против инициативы — дипломаты говорят, что за ее позицией стояли лоббисты оборонных компаний.

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Совет Европейского Союза 13 апреля одобрил выделение 1 миллиарда евро на боеприпасы для Вооруженных сил Украины. Об этом сообщила пресс-служба Евросовета.

Деньги, выделенные в рамках Европейского фонда мира (EPF), позволят государствам-членам ЕС возместить боеприпасы, предоставленные Украине из запасов или за счет изменения существующих заказов с 9 февраля по 31 мая текущего года.

В Евросовете заявили, что сегодня ввели в действие первую часть исторического соглашения, достигнутого лидерами ЕС, о поддержке немедленной поставки артиллерийских боеприпасов для ВСУ.

"Нет лучшего проявления единой решительности и твердости ЕС в продолжении поддержки законного права Украины на самооборону от жестокого российского агрессора", — подчеркнул глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.

Вместе с предыдущими 7 траншами поддержки, общие военные траты для Украины в рамках EPF составила 4,6 млрд евро.

Миллиард на боеприпасы: какой план разработали в Евросоюзе?

О договоренности министров иностранных дел стран ЕС по поводу закупки 155-мм артиллерийских боеприпасов для Украины стало известно 20 марта.

Согласно идее, предусматривается поставка снарядов на 2,1 миллиарда евро. В частности, 1 миллиард должен пойти на возмещение странам-членам блока за немедленную поставку боеприпасов из собственных запасов.

А другой 1 миллиард евро пойдет на долгосрочную поддержку Киева артснаряды. Евросоюз будет совместно закупать боеприпасы, чтобы снизить цены и ускорить заказ.

Франция блокировала идею поставок боеприпасов Украине — СМИ

Польское агентство PAP со ссылкой на высокопоставленный источник в Евросоюзе 12 апреля писало об отказе Парижа поддержать инициативу ЕС о финансировании поставок боеприпасов Киеву.

Артиллерийские снаряды 155-го калибра производят в Польше, Франции и Германии. Из 2 млрд евро половину хотели потратить на возмещение расходов на поставки боеприпасов со складов европейских стран. Но в данный момент на складах их не хватает и появился спрос на закупку боеприпасов в других странах, объяснял ситуацию собеседник.

Евросоюз мог бы получить боеприпасы из третьей страны и передать ей другое оружие. После этого со складов страны ЕС боеприпасы получили бы ВСУ, но Франция выступила против данной идеи, не объяснив причины.

"Это давало бы возможность возврата боеприпасов, о которых Киев не просил. Кроме решения по боеприпасам, Франция хочет добиться возможности возмещения поставок ракет", — добавил источник.

Некоторые дипломаты считают, что за позицией Франции может стоять лоббирование со стороны оборонных компаний. Большинство стран ЕС выступают против изменений.

"Речь идет о создании механизма принуждения к заказу оборудования, которое может быть просто ненужным украинской стороне", — сказал РАР один из европейских дипломатов.

Постоянный представитель Польши в ЕC Анджей Садось говорил, что Евросоюз не должен терять времени и как можно быстрее направить в Украину боеприпасы.

Напомним, что 12 апреля американская газета The Washington Post писала, как бойцы ВСУ бьют врага в условиях постоянной нехватки боеприпасов и материальных средств.

Госконцерн "Укроборонпром" недавно поставил ВСУ партию 125-мм танковых снарядов. Их произвели вместе со страной НАТО за рубежом.