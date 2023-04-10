ВСУ получили очередную партию 125-мм танковых снарядов от "Укроборонпрома" (фото)

Боеприпасы производятся в одной из стран Североатлантического Альянса. В компании пояснили, что это решение обусловлено высоким риском российских ракетных ударов по предприятию Укроборонпрома.

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Государственное предприятие "Укроборонпром" поставило на нужды Вооруженных сил Украины очередную партию 125-мм танковых снарядов. Как сообщила 10 апреля пресс-служба концерна, боеприпасы производятся совместно с одной из стран-членов НАТО за рубежом.

"Работаем дальше, приближаем победу вместе", — говорится в сообщении.

Ранее министр стратегической промышленности Александр Камышин сообщил, что танковые боеприпасы калибра 125-мм для нужд ВСУ будут изготавливаться совместно с польским производителем Polska Grupa Zbrojeniowa (PGZ SA). По его словам, с этой целью был подписан соответствующий меморандум после официального визита президента Украины Владимира Зеленского в Польшу.

"Наращивание производства боеприпасов — главная задача МинСтратегПрома на данный момент. Как силами украинских предприятий, так и совместно с иностранными партнерами", — отметил Камышин.

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В "Укроборонпроме" объяснили, что производство боеприпасов за рубежом обусловлено тем, что существует угроза нанесения ракетных ударов с российской стороны по производственным мощностям в Украине.

Напомним, соглашение Польши и Украины о производстве боеприпасов для 125-мм орудий было подписано 6 апреля. Согласно договоренности производство будет проходить в польских городах. а украинская сторона предоставит технологии и высококвалифицированных опытных специалистов.

Министр обороны Словакии Ярослав Надь 31 марта сообщил, что украинские военные получат артиллерийские снаряды, которые им больше всего нужны. По его словам, Братислава уже реализует мероприятия, которые помогут увеличить в пять раз производства 155-миллиметровых боеприпасов.