Словакия увеличит производственные мощности для поставки 155-мм снарядов в Украину

Для ВСУ производство снарядов на словацких заводах увеличат в пять раз.

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Украина получит артиллерийские снаряды и боеприпасы, которые ей больше всего нужны. Об этом заявил 31 марта журналистам в пятницу министр обороны Словакии Ярослав Надь, сообщило "Радио Свобода".

Представитель словацкого правительства заверил, что его страна будет играть ключевую роль в производстве снарядов Украины. Уже реализуются мероприятия, которые помогут увеличить в пять раз производства 155-миллиметровых боеприпасов на предприятиях.

Министр обороны Словакии выразил надежду оценить во время своего визита в Украину, насколько эффективно передававшиеся ранее образцы вооружения проявили себя в бою. Поездка Надя в Киев 31 марта проходит вместе с премьер-министром Словакии Эдуардом Гегерем.

Напомним, в декабре 2022 года Словакия согласилась возобновить производство боеприпасов для нужд ВСУ. Руководитель МИД Ростислав Качер заявил, что в Словакии производились советские калибры — 152-мм боеприпасы и 120-мм мины. Главной задачей министр назвал восстановление этого производства, поскольку все боеприпасы помогут украинской армии.

Также 23 марта 2023 года Словакия подтвердила передачу Украине четырех истребителей. Министр обороны страны Ярослав Надь заявил, что передислокацию техники провели украинские летчики при поддержке ВВС Словакии. Первые четыре истребителя советского образца МиГ-29 были отправлены. Правительство Словакии и дальше будет оказывать помощь украинским защитникам. Глава оборонного ведомства добавил, что как только Россия выведет свои войска, война в Украине закончится.

В ноябре 2022 года стало известно, что Словакия передала Украине 30 БМП-1. Вместо поставленной техники армия Словакии получит 15 танков Leopard. Переговоры между странами велись с августа 2022 года.