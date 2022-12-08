"Главный приоритет": Словакия восстановит производство боеприпасов для нужд ВСУ

Помимо анонса поставки снаряжения и боеприпасов глава МИД Растислав Качер заявил, что в стране планируют возобновить производство снарядов советских калибров.

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Министр иностранных дел Словакии в ходе совместной пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой заявил, что они будут рассматривать вопрос восстановления производства боеприпасов для нужд ВСУ.

Как заявил Растислав Качер, в Словакии изготавливались советские калибры — 152-мм боеприпасы и 120-мм мины. Сейчас главным приоритетом министр назвал восстановление этого производства.

"Мы сейчас говорим о том, как запустить наши производственные мощности. Мы изготавливали крупнокалиберные боеприпасы 120 и 152 мм. Мы имеем мощности для этих калибров — частично государственные, частично частные. Нужно запустить эти мощности, чтобы они начали изготавливать 152-мм для гаубиц. Это наш самый первый приоритет", — подчеркнул Качер.

Добавим, ранее в СМИ писали, что НАТО рассматривает возможность инвестировать в Чехию, Болгарию и Словакию, чтобы восстановить производство советских снарядов. В Украине все еще большая часть артиллерии — это советская техника. В первую очередь речь идет о крупнокалиберных боеприпасах.

Напомним, в "Укроборонпроме" заявили, что они изготавливают более 1000 боеприпасов советских калибров в месяц.

Также ранее сообщалось, что Словакия передаст Украине боеприпасы для истребителей и артиллерии вместе с зимней одеждой.