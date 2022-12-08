"Головний пріоритет": Словаччина відновить виробництво боєприпасів для потреб ЗСУ

Крім анонсу постачання спорядження та боєприпасів, глава МЗС Ростислав Качер заявив, що в країні планують відновити виробництво снарядів радянських калібрів.

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Міністр закордонних справ Словаччини під час спільної пресконференції з главою МЗС України Дмитром Кулебою заявив, що вони розглядатимуть питання відновлення виробництва боєприпасів для потреб ЗСУ.

Як заявив Ростислав Качер, у Словаччині виготовлялися радянські калібри — 152-мм боєприпаси та 120-мм міни. Наразі головним пріоритетом міністр назвав відновлення цього виробництва.

"Ми зараз говоримо про те, як запустити наші виробничі потужності. Ми виготовляли великокаліберні боєприпаси 120 і 152 мм. Ми маємо потужності для цих калібрів — частково державні, частково приватні. Потрібно запустити ці потужності, щоб вони почали виготовляти 152-мм для гаубиць. Це наш найперший пріоритет", — наголосив Качер.

Додамо, що раніше в ЗМІ писали, що НАТО розглядає можливість інвестувати в Чехію, Болгарію та Словаччину, щоб відновити виробництво радянських снарядів. В Україні все ще більша частина артилерії — це радянська техніка. Насамперед ідеться про великокаліберні боєприпаси.

Нагадаємо, в "Укроборонпромі" заявили, що вони виготовляють понад 1000 боєприпасів радянських калібрів на місяць.

Також раніше повідомлялося, що Словаччина передасть Україні боєприпаси для винищувачів і артилерії разом із зимовим одягом.