Від 1000 боєприпасів на місяць: скільки 122 і 152-мм снарядів виробляють в Україні

Як заявляють в "Укроборонпромі", виробництво розосереджено фактично по всій Україні.

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У державному оборонному концерні "Укроборонпром" розповіли подробиці про налагодження виробництва в Україні снарядів радянських калібрів. Про це повідомила речниця концерну Наталія Сад в ефірі телемарафону, передає "УНІАН".

Потужності для виробництва 122-мм і 152-мм боєприпасів розосереджені по всій території України. Для налагодження процесів пішло кілька місяців. Масштаби виробництва дають змогу отримувати від 1000 боєприпасів щомісяця.

"Коли йдеться про серію, то це від 1000 боєприпасів на місяць або більше. Тобто в нас ця кількість набагато-набагато більша", — заявила Сад.

Також вона додала, що потреби української армії набагато вищі, ніж масштаби, які зараз є в Україні. Тому заводи "Укроборонпрому" постійно працюють над нарощуванням потужностей.

Крім 122 та 152-мм боєприпасів, у держконцерні планують налагодити виробництво 120-мм мін.

Нагадаємо, 28 листопада в Україні зійшов із конвеєра перший серійний боєприпас. Їх роблять за натовськими технологіями, а виробництво також налагоджено в країнах-НАТО.

4 листопада Резніков заявив, що в Україні налагодили виробництво боєприпасів для артилерії. Водночас виробництво 155-мм поки що не планують.