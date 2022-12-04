От 1000 боеприпасов в месяц: сколько 122 и 152-мм снарядов производят в Украине

Как заявляют в "Укроборонпроме", производство рассредоточено фактически по всей Украине.

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В государственном оборонном концерне "Укроборонпром" рассказали подробности о налаживании производства в Украине снарядов советских калибров. Об этом сообщила спикер концерна Наталья Сад в эфире телемарафона, передает "УНИАН".

Мощности для производства 122-мм и 152-мм боеприпасов рассредоточены по всей территории Украины. Для налаживания процессов ушло несколько месяцев. Масштабы производства позволяют получать от 1000 боеприпасов ежемесячно.

"Когда речь идет о серии, то это от 1000 боеприпасов в месяц или больше. То есть у нас это количество намного-намного больше", — заявила Сад.

Также она добавила, что нужды украинской армии гораздо выше, чем те масштабы, которые сейчас есть в Украине. Поэтому заводы "Укроборонпрома" постоянно работают над наращиванием мощностей.

Помимо 122 и 152-мм боеприпасов в госконцерне планируют наладить производство 120-мм мин.

Напомним, 28 ноября в Украине сошел с конвейера первый серийный боеприпас. Их делают по натовским технологиях, а производство также налажено в странах-НАТО.

4 ноября Резников заявил, что в Украине наладили производство боеприпасов для артиллерии. Вместе с тем производство 155-мм пока не планируют.