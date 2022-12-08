Словаччина передасть боєприпаси для винищувачів та іншу зброю для ЗСУ

Глава словацького МЗС Растислав Качера заявив, що вони зроблять усе, щоб допомогти Україні пережити зиму.

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Словаччина передасть Україні новий пакет військової допомоги, до якого увійде партія боєприпасів. Про це заявив глава МЗС Растислав Качера під час пресконференції з українським колегою Дмитром Кулебою.

Уряд Словаччини у новому пакеті військової допомоги передасть Україні боєприпаси, теплі речі та спорядження.

"Ми продовжуємо нашу гуманітарну допомогу, ми зробимо все, щоб допомогти українцям пережити зиму, бо це жахлива війна, яка викликає огиду", — заявив Качер.

Українську армію посилять:

боєприпасами великих калібрів

боєприпасами для винищувачів

зимовим одягом

спорядженням

Раніше Словаччина передала Україні 30 BVP-1 ліцензійної версії БМП-1 з Югославії.

Нагадаємо, 18 листопада Словаччина передала Україні 7 САУ Zuzana 2 калібром 155 мм. Її дальність стрільби становить до 40 км активно-реактивними снарядами.

Також повідомлялося, що Німеччина створить центр відновлення українського озброєння у Словаччині, щоби ремонтувати техніку ЗСУ.