Словаччина передала Україні ще одну гаубицю Zuzana 2: чим корисна (фото)

Це вже сьома одиниця такого озброєння, яке одержала наша країна. Завдяки стовбуру довжиною 52 калібру, знаряддя здатне стріляти на максимальну дальність до 40 км.

Related video

Словаччина передала Україні ще одну самохідну артилерійську гаубицю Zuzana 2 Howitzer, її вже доставили до Збройних Сил України. Про це розповів словацький міністр оборони Яро Над у Twitter.

За його словами, це вже сьома одиниця такого озброєння, яке одержала наша країна.

"Радий підтвердити, що вже сьома Zuzana 2 Howitzer доставлена ЗСУ і готова захищати безневинні життя", — написав міністр.

Що відомо про САУ?

Zuzana 2 Howitzer — це модернізація попередньої версії Zuzana калібру 155 мм. Завдяки стовбуру довжиною 52 калібру, знаряддя здатне стріляти на максимальну дальність до 40 км. Башта гаубиці здатна повертатися на 360 градусів. Завдяки автоматизованій системі кількість членів екіпажу зменшено з чотирьох до трьох осіб. Zuzana 2 також має механізм заряджання, що дозволяє вести вогонь в режимі MRSI — ціль можуть потрапити кілька снарядів одночасно.

Нагадаємо, 17 листопада Фокус розбирався, чим посилять українську армію західні партнери після "Рамштайн-7". За підсумками зустрічі буде ще більше коштів ППО та зимового екіпірування.

ЗМІ повідомляли, що Ізраїль фінансував постачання озброєння Україні через країни НАТО. За інформацією журналістів, ЗСУ отримали доступ до засобів, які розробив Ізраїль, або у якій є ізраїльські компоненти.