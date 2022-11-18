Словакия передала Украине еще одну гаубицу Zuzana 2: чем полезна (фото)

Это уже седьмая единица такого вооружения, которое получила наша страна. Благодаря стволу длиной 52 калибра, орудие способно стрелять на максимальную дальность до 40 км.

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Словакия передала Украине еще одну самоходную артиллерийскую гаубицу Zuzana 2 Howitzer, она уже доставлена в Вооруженные силы Украины. Об этом рассказал словацкий министр обороны Яро Над в Twitter.

По его словам, это уже седьмая единица такого вооружения, которое получила наша страна.

"Рад подтвердить, что уже седьмая Zuzana 2 Howitzer была доставлена ВСУ и готова защищать невинные жизни", — написал министр.

Что известно о САУ?

Zuzana 2 Howitzer — это модернизация предыдущей версии Zuzana калибра 155 мм. Благодаря стволу длиной 52 калибра, орудие способно стрелять на максимальную дальность до 40 км. Башня гаубицы способна поворачиваться на 360 градусов. За счет автоматизированной системы количество членов экипажа уменьшено с 4 до 3 человек. Zuzana 2 также имеет механизм заряжания, позволяющий вести огонь в режиме MRSI — в цель могут попасть несколько снарядов одновременно.

Напомним, 17 ноября Фокус разбирался, чем усилят украинскую армию западные партнеры после "Рамштайн-7". По итогам встречи будет еще больше средств ПВО и зимней экипировки.

СМИ сообщали, что Израиль финансировал поставку вооружения Украине через страны НАТО. По информации журналистов, ВСУ получили доступ к средствам, которые разработал Израиль, или в которой есть израильские компоненты.