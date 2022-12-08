Словакия передаст боеприпасы для истребителей и другое оружие для ВСУ

Глава словацкого МИДа Растислав Качера заявил, что они сделают все, чтобы помочь Украине пережить зиму.

Related video

Словакия передаст Украине новый пакет военной помощи, в который войдет партия боеприпасов. Об этом заявил глава МИД Растислав Качера в ходе пресс-конференции с украинским коллегой Дмитрием Кулебой.

Правительство Словакии в новом пакете военной помощи передаст Украине боеприпасы, теплые вещи и снаряжение.

"Мы продолжаем нашу гуманитарную помощь, мы сделаем все, чтобы помочь украинцам пережить зиму, потому что это ужаснейшая война, вызывающая отвращение", — заявил Качер.

Украинскую армию усилят:

боеприпасами крупных калибров

боеприпасами для истребителей

зимней одеждой

снаряжением

Ранее Словакия передала Украине 30 BVP-1 — лицензионной версии БМП-1 из Югославии.

Напомним, 18 ноября Словакия передала Украине 7 САУ Zuzana 2 калибром 155 мм. Ее дальность стрельбы составляет до 40 км активно-реактивными снарядами.

Также сообщалось, что Германия создаст центр восстановления украинского вооружения в Словакии, чтобы ремонтировать технику ВСУ.