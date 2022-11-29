Словакия передала Украине 30 БМП-1, – министр обороны Надь

Взамен поставленной техники армия Словакии получит 15 танков Leopard.

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Министр обороны Словакии Ярослав Надь сообщил о передаче украинской армии 30 BVP-1 (БМП-1). Об этом глава Минобороны написал в Твиттере.

Украинские военные получили на вооружение партию советских БМП-1 в рамках кольцевого обмена с Германией. Бундесвер возместит бронетехнику. Надь поблагодарил министра обороны Германии Кристин Ламбрехт за отличную кооперацию. В обмен поставленых боевых машин пехоты армия Словакии получит немецкие танки Leopard 2A4.

Впервые о поставках БМП-1 в Украину в Минобороны Словакии заговорили в конце августа. С тех пор велись переговоры с Германией о замене машин 15 танками.

BVP-1 — это чехословацкая лицензионная версия советской БМП-1. Предназначена для транспортировки личного состава. В машине может находится до 8 десантников.

Напомним, 18 ноября Словакия передала Украине 7 самоходную артустановку Zuzana 2. Это установка калибром 155-мм. Ее максимальная дальность стрельбы составляет до 40 км.

Ранее сообщалось, что Словакия планировала передать Украине все свои истребители МиГ-29. Для возможности передачи самолетов Польша и Венгрия будут патрулировать воздушное пространство Словакии.