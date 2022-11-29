Словаччина передала Україні 30 БМП-1, – міністр оборони Надь

Замість поставленої техніки армія Словаччини отримає 15 танків Leopard.

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Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь повідомив про передавання українській армії 30 BVP-1 (БМП-1). Про це глава Міноборони написав у твітері.

Українські військові отримали партію радянських БМП-1 в межах кільцевого обміну з Німеччиною. Бундесвер відшкодує бронетехніку. Надь подякував міністрині оборони Німеччини Крістін Ламбрехт за відмінну кооперацію. В обмін бойових машин піхоти армія Словаччини отримає німецькі танки Leopard 2A4.

Уперше про постачання БМП-1 в Україну в Міноборони Словаччини заговорили наприкінці серпня. З того часу велися переговори з Німеччиною щодо заміни машин 15 танками.

BVP-1 – це чехословацька ліцензійна версія радянської БМП-1. Призначена для транспортування особового складу. У машині може перебувати до 8 десантників.

Нагадаємо, 18 листопада Словаччина передала Україні 7 самохідну артустановку Zuzana 2. Це установка калібром 155 мм. Її максимальна дальність стрільби становить до 40 км.

Раніше повідомлялося, що Словаччина планувала передати Україні всі свої винищувачі МІГ-29. Для можливості передавання літаків Польща й Угорщина патрулюватимуть повітряний простір Словаччини.