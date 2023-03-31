Словаччина збільшить виробничі потужності для постачання 155-мм снарядів в Україну

Для ЗСУ виробництво снарядів на словацьких заводах збільшать уп'ятеро.

Related video

Україна отримає артилерійські снаряди та боєприпаси, які їй найбільше потрібні. Про це заявив 31 березня журналістам у п’ятницю міністр оборони Словаччини Ярослав Надь, повідомило "Радіо Свобода".

Представник словацького уряду запевнив, що його країна відіграватиме ключову роль у виробництві снарядів України. Вже реалізуються заходи, які допоможуть збільшити уп’ятеро виробництва 155-міліметрових боєприпасів на підприємствах.

Міністр оборони Словаччини висловив сподівання оцінити під час свого візиту в Україну, наскільки ефективно зразки озброєння, які були передані раніше, проявили себе у бою. Поїздка Надя до Києва 31 березня відбувається разом із прем’єр-міністром Словаччини Едуардом Гегерем.

Нагадаємо, у грудня 2022 року Словаччина погодилася відновити виробництво боєприпасів для потреб ЗСУ. Керівник МЗС Растислав Качер заявив, що Словаччині виготовлялися радянські калібри — 152-мм боєприпаси та 120-мм міни. Наразі головним завданням міністр назвав відновлення цього виробництва, оскільки усі боєприпаси допоможуть українській армії.

Також 23 березня 2023 року Словаччина підтвердила передавання Україні чотирьох винищувачів. Міністр оборони країни Ярослав Надь заявив, що передислокацію техніки здійснили українські льотчики за підтримки ВПС Словаччини. Перші чотири винищувачі радянського зразка МіГ-29 було відправлено. Уряд Словаччини й надалі надаватиме допомогу українським захисникам. Голова оборонного відомства додав, що щойно Росія виведе свої війська, війна в Україні закінчиться.

У листопаді 2022 року стало відомо, що Словаччина передала Україні 30 БМП-1. Замість поставленої техніки армія Словаччини отримає 15 танків Leopard. Перемовини між країнами велися із серпня 2022 року.