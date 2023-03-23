Перші МіГ-29 для ПС ЗСУ: Словаччина підтвердила передачу Україні чотирьох винищувачів

Міністр оборони країни Ярослав Надь заявив, що передислокацію техніки здійснили українські льотчики за підтримки ВПС Словаччини.

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Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі радянського зразка МіГ-29. Передислокацію було здійснено українськими льотчиками у координації з ВПС Словаччини та іншими силами, які забезпечили безпеку переміщення та підготували необхідну документацію. Про це 23 березня повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь на своїй сторінці у Facebook.

"Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані Збройним силам України і вже залишили територію Словацької Республіки", — написав міністр у публікації.

Надь подякував усім сторонам, залученим у процес надання Україні військової допомоги для боротьби з російськими агресорами.

"Словаччина перебуває на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписали великими літерами в сучасну світову історію, що свідчить про вчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації", — наголосив Надь.

За його словами, уряд Словаччини й надалі надаватиме допомогу українським захисникам. При цьому голова оборонного відомства додав, що щойно Росія виведе свої війська, війна в Україні закінчиться.

"Цей уряд буде і надалі допомагати рятувати невинні людські життя. Ми діємо правильно тому, що саме Росія вторглася в Україну, саме Росія перебуває на українській території, і саме Росія, вивівши свої війська, негайно припинить війну", — підсумував Надь.

Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 22 березня прокоментував передачу винищувачів МіГ-29 з боку Польщі та Словаччини. За його словами, цей крок "зрушив з мертвої точки" принципове питання про постачання Україні бойової авіації.

Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 22 березня заявив, що Братислава отримала пропозицію від Вашингтона надати 12 вертольотів Bell AH-1Z Viper та 500 ракет AGM-114 Hellfire як компенсацію за передані Україні винищувачі МіГ-29. Міністр зазначив, що загальна вартість військового пакету сягає 1 млрд доларів.