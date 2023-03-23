Перші МіГ-29 для ПС ЗСУ: Словаччина підтвердила передачу Україні чотирьох винищувачів
Міністр оборони країни Ярослав Надь заявив, що передислокацію техніки здійснили українські льотчики за підтримки ВПС Словаччини.
Словаччина передала Україні перші чотири винищувачі радянського зразка МіГ-29. Передислокацію було здійснено українськими льотчиками у координації з ВПС Словаччини та іншими силами, які забезпечили безпеку переміщення та підготували необхідну документацію. Про це 23 березня повідомив міністр оборони країни Ярослав Надь на своїй сторінці у Facebook.
"Перші чотири винищувачі МіГ-29 благополучно передані Збройним силам України і вже залишили територію Словацької Республіки", — написав міністр у публікації.
Надь подякував усім сторонам, залученим у процес надання Україні військової допомоги для боротьби з російськими агресорами.
"Словаччина перебуває на правильному боці, і цим жестом ми як країна вписали великими літерами в сучасну світову історію, що свідчить про вчасну допомогу, щиру солідарність і велич нації", — наголосив Надь.
За його словами, уряд Словаччини й надалі надаватиме допомогу українським захисникам. При цьому голова оборонного відомства додав, що щойно Росія виведе свої війська, війна в Україні закінчиться.
"Цей уряд буде і надалі допомагати рятувати невинні людські життя. Ми діємо правильно тому, що саме Росія вторглася в Україну, саме Росія перебуває на українській території, і саме Росія, вивівши свої війська, негайно припинить війну", — підсумував Надь.
Нагадаємо, речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат 22 березня прокоментував передачу винищувачів МіГ-29 з боку Польщі та Словаччини. За його словами, цей крок "зрушив з мертвої точки" принципове питання про постачання Україні бойової авіації.
Міністр оборони Словаччини Ярослав Надь 22 березня заявив, що Братислава отримала пропозицію від Вашингтона надати 12 вертольотів Bell AH-1Z Viper та 500 ракет AGM-114 Hellfire як компенсацію за передані Україні винищувачі МіГ-29. Міністр зазначив, що загальна вартість військового пакету сягає 1 млрд доларів.