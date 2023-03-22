Питання зсунуто з "мертвої точки": у ЗСУ прокоментували постачання Україні МіГ-29 (відео)

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат зазначив, що надання винищувачів Україні – це перша потужна допомога від західних союзників щодо бойової авіації.

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Рішення надати Україні винищувачі радянського зразка МіГ-29 з боку Польщі та Словаччини порушило з "мертвої точки" принципове питання постачання західними партнерами бойової авіації українським збройним силам. Про це 21 березня заявив речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

За його словами, надані винищувачі посилять можливості Сил оборони під час виконання бойових завдань на передовій, а саме, забезпечать повітряне прикриття ударних груп українських штурмовиків та бомбардувальників. Це є вагомим чинником у справі деокупації українських територій, вважає речник ЗСУ.

"Подяка нашим партнерам з Польщі та Словаччини. Це перша потужна допомога в плані бойової авіації. Вперше порушено з "мертвої точки" питання надання Україні авіаційної техніки", — сказав Ігнат.

Він також зазначив, що винищувачі МіГ-29 зможуть знищувати крилаті ракети супротивника та іранські безпілотники Shahed, хоч і не так ефективно, як це могли б зробити американські F-16.

Водночас постачання партнерами винищувачів посилять парк української бойової авіації та в плані запчастин та боєкомплектів, оскільки запасні елементи до радянської техніки стають дефіцитом.

"Літаки радянські. Брати запчастини ніде. Техніка виходить з ладу і Росія, зрозуміло, не з нами торгуватиме, тому тридцять літаків стануть посиленням бригад винищувальної авіації", — пояснив Ігнат.

Що стосується адаптації МІГ-29 до озброєння стандартів НАТО, то Повітряні сили вже успішно застосовують американські протирадіолокаційні ракети AGM-88 HARM. У перспективі винищувачі можна оснастити новими системами зв'язку за натовськими стандартами, оновити GPS-навігацію та систему "свій-чужий", розповів Ігнат.

Нагадаємо, президент Польщі Анджей Дуда 16 березня заявив, що Україна найближчими днями отримає чотири винищувачі МіГ-29. За його словами, рішення про передачу техніки вже ухвалено на рівні органів влади.

Тим часом, у Білому домі заявили, що рішення Польщі направити в Україну радянські винищувачі МіГ-29 є "суверенним", і воно не підштовхне президента Джо Байдена до відправки американських літаків F-16. Представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі зазначив, що США не мають права "так чи інакше характеризувати рішення Польщі" у цьому питанні.