Передача Міг-29 з Польщі не підштовхне США до постачання в Україну F-16, — Білий дім

За словами представника Ради національної безпеки США Джона Кірбі, це суверенні рішення окремих країн, які США не мають права характеризувати.

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Передача Польщею в Україну винищувачів радянського зразка МіГ-29 — це "суверенне рішення" окремої країни, яке не спонукає президента США Джо Байдена до відправки Києву американських винищувачів F-16. Про це повідомляє CNN.

За словами Байдена, постачання американських винищувачів поки що не входять до планів Білого дому. Водночас він не виключає, що надалі Вашингтон все ж таки піде на такий крок.

Обіцянка Варшави передати Києву чотири літаки не змінить цього рішення, пояснив представник Ради національної безпеки США Джон Кірбі.

"Це не змінює наших планів щодо F-16. Це суверенні рішення окремих країн, і ми поважаємо ці суверенні рішення", — заявив він.

Кірбі також відмовився висловити підтримку такому рішенню, зазначивши, що США не мають права характеризувати дії Польщі.

Нагадаємо, що, за словами президента Польщі Анджея Дуди, Варшава найближчими днями поставить Києву 4 винищувачі МіГ-29. Крім анонсованих перших чотирьох літаків, Дуда зазначив, що й інші літаки готують до передачі, але при цьому про точну їх кількість не повідомляється.

Раніше Фокус повідомляв, що ЗСУ показали перші кадри ЗРК NASAMS, які передала Норвегія. За словами речника командування Юрія Ігната, західні зенітно-ракетні комплекси можуть працювати в єдиному інформаційному полі, доповнюючи один одного.