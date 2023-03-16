Уже в Украине: в ВСУ показали первые кадры ЗРК NASAMS, переданные Норвегией (фото)

По словам спикера командования Юрия Игната, западные зенитно-ракетные комплексы могут работать в едином информационном поле. Если на указанном участке цель не достал NASAMS, ее собьет Iris-T, либо Patriot.

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Воздушные силы ВС Украины показали кадры с первыми зенитно-ракетным комплексом NASAMS, который был передан Норвегией. Соответсвующие фото в четверг, 16 марта, опубликовал "24 канал".

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат рассказал журналистам, что ЗРК NASAMS могут работать в автоматическом режиме — самостоятельно принимать решения без участия личного состава благодаря новейшему радару и современным ракетам. При этом NASAMS отлично совместим с другими ЗРК западного производства, рассказал спикер командования.

"Плюсом этим западным системам является возможность работать в едином информационном поле, то есть обмениваться информацией в режиме реального времени. Если на этом участке не достал цель NASAMS, то собьет где-то дальше на маршруте Iris-T, а если нет – то Patriot", — рассказал Игнат.

Командный пункт управления nasams Фото: 24 Канал

Также в ВС ВСУ отвечают, что показатели уничтожения вражеских целей стремительно возросли, когда в Украину поступили западные ЗРК.

Поставки NASAMS в Украину

Напомним, 15 марта, представители НАТО на очередной встрече в формате "Рамштайн" согласовали выделение дополнительной помощи Украине. Среди прочего Норвегия и США передадут Киеву дополнительные ЗРК NASAMS.

Ранее, 10 марта, во время визита в Украину министр обороны Норвегии Арильд Грамм пообещал, что королевство предоставит Украине две наземные системы ПВО NASAMS в сотрудничестве с США. Ранее такие две системы были предоставлены украинцам США. Отмечается, что вооружение зарекомендовало себя как эффективное и улучшившее способность ВСУ защищать города и критическую инфраструктуру от вражеских обстрелов.

24 февраля сообщалось, что Воздушные силы набили курсантов для обучения работе с зенитными ракетными системами: IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T и т.п.