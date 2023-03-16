Вже в Україні: у ЗСУ показали перші кадри ЗРК NASAMS, передані Норвегією (фото)

За словами речника командування Юрія Ігната, західні зенітно-ракетні комплекси можуть працювати в єдиному інформаційному полі. Якщо на вказаній ділянці ціль не дістав NASAMS, її зіб'є Iris-T, або Patriot.

Related video

Повітряні сили ЗС України показали кадри з першим зенітно-ракетним комплексом NASAMS, який було передано Норвегією. Відповідні фото у четвер, 16 березня, опублікував "24 канал".

Речник ПС ЗСУ Юрій Ігнат розповів журналістам, що ЗРК NASAMS можуть працювати в автоматичному режимі — самостійно приймати рішення без участі особового складу завдяки новітньому радару та сучасним ракетам. При цьому NASAMS чудово сумісний з іншими ЗРК західного виробництва, розповів речник командування.

"Плюсом цих західних систем є можливість працювати в єдиному інформаційному полі, тобто обмінюватися інформацією в режимі реального часу. Якщо на цій ділянці не дістав ціль NASAMS, то зіб'є десь далі на маршруті Iris-T, а якщо ні – Patriot", — розповів Ігнат.

Командний пункт управління nasams Фото: 24 Канал

Також у ПС ЗСУ відповідають, що показники знищення ворожих цілей стрімко зросли, коли в Україну надійшли західні ЗРК.

Постачання NASAMS в Україну

Нагадаємо, 15 березня представники НАТО на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" погодили виділення додаткової допомоги Україні. Серед іншого Норвегія та США передадуть Києву додаткові ЗРК NASAMS.

Раніше, 10 березня, під час візиту до України міністр оборони Норвегії Арільд Грамм пообіцяв, що королівство надасть Україні дві наземні системи ППО NASAMS у співпраці з США. Раніше такі дві системи було надано українцям США. Зазначається, що озброєння зарекомендувало себе як ефективне та здатне ЗСУ захищати міста і критичну інфраструктуру від ворожих обстрілів.

24 лютого повідомлялося, що Повітряні сили набрали курсантів для навчання роботі із зенітними ракетними системами: IRIS-T, NASAMS, Patriot, SAMP/T тощо.