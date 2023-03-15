Танки зі Швеції, нові NASAMS зі США та Норвегії: Остін підбив підсумки "Рамштайну-10" (відео)

За словами голови Міноборони США Ллойда Остіна, понад 50 країн входять до групи підтримки України. Швеція поставить ЗСУ 10 танків, Норвегія та США передадуть додаткові системи ППО NASAMS. Україні також допоможуть Нідерланди та Словенія.

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У середу, 15 березня, представники НАТО на черговій зустрічі у форматі "Рамштайн" погодили надання додаткової допомоги Україні. Про це повідомив голова Міноборони США Ллойд Остін під час брифінгу.

На онлайн-зустрічі голосували Остін разом із керівником Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

За результатами засідання стало відомо, яку зброю передадуть Україні. Зокрема, Швеція поставить десять танків, зі свого боку Норвегія та США передадуть додаткові системи ППО NASAMS. Нова техніка прибуде із Нідерландів. Більше того, зміцнити оборону України допоможе і Словенія, що приєдналася.

Ллойд Остін, міністр оборони США

"Україна важлива для всього світу, оскільки відстоює принципи міжнародного права. І ми розуміємо, що керівники країни, які мають силу, можуть якось прокинутися і вирішити захопити свого сусіда. Ми не можемо цього допустити, оскільки багато країн у всьому світі проти такого" — пояснив Остін на брифінгу, присвяченому підсумкам сьогоднішнього "Рамштайну-10".

"Зараз до нас приєдналося понад 50 країн. Не всі вони були на попередніх "рамштайнах", але вони приєдналися згодом і продовжують думати над тим, як надати Україні ще більшу допомогу", — додав він.

Генерал Марк Міллі, голова ДКНШ

Генерал Марк Міллі сказав про "Рамштайн" 15 березня, що робляться значні зусилля щодо нарощування воєнного потенціалу України за рахунок передачі озброєнь та підготовки воєннослужбовців ЗСУ.

РФ має деякі тактичні досягнення в районі Бахмута, але українці тримають оборону міста, зазначив Міллі. Водночас, за його словами, українському керівництву дали зрозуміти, що мету, які вони поставили перед собою, будуть досягнуті.

Прес-конференція за підсумками зустрічі у форматі "Рамштайн"

Олексій Резніков, голова Міноборони України

Міністр Рєзніков зазначив, що "Рамштайн-2023" вселяє оптимізм. Він, зокрема, зазначив, що будуть посилені системи ППО, поставлені додаткові боєприпаси та навчені українські воєннослужбовці.

Він подякував своїм колегам з антипутинської коаліції за готовність допомагати Україні до перемоги.

"Рамштайн" 15 березня: Єнс Столтенберг

На віртуальному засіданні Контактної групи з оборони України також був присутній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє пресслужба Альянсу.

Столтенберг повідомив колег про зусилля, які робить Альянс і союзники для якнайшвидшого надання Україні ключових можливостей, зокрема систем ППО, бронетехніки та боєприпасів.

За словами Столтенберга, поточна робота з нарощування воєнно-промислового потенціалу НАТО є вкрай важливою для забезпечення оборони країн Альянсу та надання необхідної підтримки Україні.

Раніше Фокус повідомляв, що російський президент Володимир Путін анонсував масштабне розширення виробництва озброєння для продовження війни в Україні.

Нагадаємо, що секретар РНБО України заявив, що звільнення Грузії та Молдови від Росії не є справою України.