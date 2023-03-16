Польща найближчими днями передасть Україні 4 винищувачі МіГ-29, – Дуда

Окрім анонсу перших чотирьох літаків польський президент заявив, що решту літаків готують до передавання, однак точна кількість не називається.

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Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що найближчими днями Україні передадуть 4 винищувачі МіГ-29. Про це повідомляє газета Rzeczpospolita.

Під час спільної пресконференції Анджея Дуди з президентом Чехії Петром Павлом польський президент анонсував передавання 4 винищувачів МіГ-29. За словами Дуди, літаки досі експлуатуються у системі протиповітряної оборони Польщі. Проте рішення про передавання МіГ-29 вже ухвалено на рівні органів влади.

"Найближчими днями ми передаємо Україні чотири літаки в повному робочому стані. Решта літаків обслуговується і готується", — додав Дуда, не назвавши точної кількості літаків МіГ-29, які Польща надасть Україні.

Також він додав, що Повітряні сили України отримають літаки, передані Польщі з НДР на початку 1990-х років. На заміну польські Повітряні сили отримають легкі південнокорейські винищувачі FA-50 наприкінці року та винищувачі 5 покоління F-35.

У виданні зазначають, що українські льотчики давно літають на МіГ-29, тому для них не буде потрібний додатковий час для освоєння повітряних суден, як у випадку із західними F-16.

Нагадаємо, 14 березня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна отримає винищувачі МіГ-29 протягом місяця-півтора.

9 березня у Повітряних силах заявили, що питання постачання винищувачів Україні зрушило з місця. Історія така сама, як і із західними танками.