Польща може передати Україні винищувачі МіГ-29 протягом місяця-півтора, – Моравецький

Раніше президент Польщі заявляв, що вони готові надати повітряним силам радянські винищувачі, але у складі міжнародної коаліції.

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Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що Україна може отримати винищувачі МіГ-29 протягом 4-6 тижнів. Про це повідомляє газета Rzeczpospolita.

Відповідаючи на запитання журналістів про те, чи передадуть Україні винищувачі МіГ-29, Моравецький заявив, що це може статися вже протягом найближчих 4-6 тижнів. Минулого тижня президент Анджей Дуда сказав, що Польща готова передати Україні винищувачі у межах міжнародної коаліції.

Після цих слів міністр оборони Словаччини Ярослав Надь заявив, що він готовий синхронно передати Україні МіГ-29 разом із поляками. У випадку Словаччини відомо, що йдеться про 10 літаків із 11 наявних. У Польщі заявили, що у випадку повітряних суден не йдеться про таку ж кількість, що і з танками.

"Наскільки мені відомо, якщо говорити про перекидання Польщею літаків, то це буде невелика кількість, точно не буде кількість, що відповідає кількості танків — ні більш старих, ні пострадянських, ні навіть Leopard 2", — заявляв раніше голова Офісу президента Польщі Павло Шрот.

Крім цих двох країн невідомо, хто ще увійде до коаліції з постачання радянських винищувачів.

Нагадаємо, 9 березня у Повітряних силах заявили, що питання постачання винищувачів Україні зрушило з місця. Історія така сама, як і із західними танками.

8 березня президент Анджей Дуда заявив, що Україна може передати винищувачі МіГ-29 до ЗСУ.