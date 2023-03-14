Польша может передать Украине истребители МиГ-29 в течение месяца-полтора, – Моравецкий

Ранее президент Польши заявлял, что они готовы предоставить Воздушным силам советские истребители, но в составе международной коалиции.

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина может получить истребители МиГ-29 в течение 4-6 недель. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

Отвечая на вопрос журналистов о том, передадут ли Украине истребители МиГ-29, Моравецкий заявил, что это может произойти уже в течение ближайших через 4-6 недель. На прошлой неделе президент Анджей Дуда сказал, что Польша готова передать Украине истребители в рамках международной коалиции.

После этих словам министр обороны Словакии Ярослав Надь заявил, что он готов синхронно передать Украине МиГ-29 вместе с поляками. В случае Словакии известно, что речь идет о 10 самолетов из 11 имеющихся. В Польше заявили, что в случае воздушных суден речь не идет о таком же количестве, что и с танками.

"Насколько мне известно, если говорить о переброске Польшей самолетов, то это будет не большое количество, уж точно не будет количество, соответствующее количеству танков — ни более старых, ни постсоветских, ни даже Leopard 2", — заявлял ранее глава Офиса президента Польши Павел Шрот.

Кроме этих двух стран неизвестно, кто еще войдет в коалицию по поставкам советских истребителей.

Напомним, 9 марта в Воздушных силах заявили, что вопрос поставок истребителей Украине сдвинулся с места. История такая же, как и с западными танками.

8 марта президент Анджей Дуда заявил, что Украина может передать истребители МиГ-29 в ВСУ.