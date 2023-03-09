"Это хорошая новость": процесс поставок истребителей Украине сдвинулся с места, — ВСУ

Спикер ВС ВСУ Юрий Игнат объяснил, что передача МиГ-29 Украине может помочь отремонтировать уже имеющиеся у нас в наличии самолеты. Однако Киев нуждается в современных истребителях для противодействия крылатым ракетам.

Related video

Готовность Польши и Словакии передать Украине самолеты МиГ-29 говорит о том, что процесс поставки истребителей Киеву сдвинулся с места. Об этом во время брифинга 9 марта заявил спикер Воздушных сил ВСУ полковник Юрий Игнат.

"То, что передают авиационные комплексы, — это хорошая новость с точки зрения, что сдвинута с места передача боевой авиации. Так же как когда-то была сдвинута с места передача тяжелых зенитных ракетных систем. Так же как и была сдвинута с места передача Украине танков", — прокомментировал представитель ВСУ.

По его словам, другой вопрос состоит в том, в каком именно состоянии находятся самолеты, которые намерены передать Киеву, и как именно Украина будет их использовать.

"Любая помощь именно такой техникой — это для нас, безусловно, хорошие новости в плане того, что мы сможем усилить боеспособность", — подчеркнул полковник.

Представитель ВС ВСУ предположил, что частично самолеты могут передаваться Украине для использования их запчастей для уже имеющихся в парке машин, так как украинская авиатехника постоянно изнашивается в результате активных боевых действий.

"У нас нет возможности изготавливать уникальные запчасти на наших заводах, так как самолеты, стоящие у нас на вооружении, делали еще на советских предприятиях в России ", — уточнил он.

Военный напомнил, что авиационная группировка России в пять раз больше, чем у Украины. И это означает, что Воздушные силы нуждаются в более современной технике, чем МиГ-29.

"МиГ-29 не имеет того широкого спектра вооружения, которое может эффективно противостоять врагу в воздухе и уничтожать наземные цели. Этот самолет использует старое советское вооружение", — прокомментировал полковник.

Игнат подчеркнул, что Украине необходимы истребители F-16 прежде всего для того, чтобы защитить украинское небо от крылатых ракет разных типов, которыми сегодня били по Украине.

"Именно западная техника, западные истребители способны благодаря своим мощным радарам и своим новейшим ракетам эффективно противостоять и [дронам] Shahed, и крылатым ракетам", — говорит спикер ВС ВСУ.

Еще одна причина, по которой Украина нуждается в современных истребителях, — необходимо отогнать от украинских границ вражескую авиацию, которая запускает крылатые авиабомбы, способные пролететь десятки километров.

Напомним, 8 марта президент Польши Анджей Дуда в интервью каналу CNN заявил, что Польша готова передать все свои истребители МиГ-29 Военно-воздушным силам Украины.

Сегодня, 9 марта, президент Украины Владимир Зеленский сказал, что западные боевые самолеты могут решить исход войны в пользу Украины, поэтому Киев ожидает разрешения этого вопроса.