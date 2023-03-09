Истребители могут решить ход войны: Зеленский ответил на вопросы о поставках F-16

Глава государства отметил, что вопрос предоставления истребителей западных образцов сложен, но Украина ожидает положительного решения.

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Президент Владимир Зеленский в интервью каналу CNN 9 марта прокомментировал перспективы предоставления Украине истребителей F-16. По словам главы государства, западные боевые самолеты могут решить исход войны в пользу Украины, поэтому Киев ожидает разрешения этого вопроса.

Зеленский поблагодарил американского коллегу Джо Байдена за визит в Украину в прошлом месяце и отметил, что приезд в Киев главы Белого дома дал сигнал всему миру.

"Это важный сигнал всему миру о том, что США поддерживают нас. И я думаю, что США верят, что мы победим", — сказал Зеленский.

Глава государства также рассказал о процессе предоставления Западом боевой авиации для защиты украинского неба. Он отметил, что вопрос о предоставлении истребителей сложен, но Украина надеется на положительный результат.

"Мы очень нуждаемся в этом и просим президента Байдена, чтобы США могли начать подготовку украинских пилотов. Он сказал мне, что над этим будут работать. Я верю, что США даст нам возможность защитить небо", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, в настоящее время два украинских летчика находятся на военной базе в США, где американские инструкторы проверяют их навыки на летных тренажерах, чтобы выяснить, сколько времени им потребуется для подготовки управлять различными натовскими военными самолетами, включая F-16.

Также ожидается прибытие еще 10 летчиков ВВС Украины на авиабазу США, которые смогут присоединиться к коллегам с перспективой дальнейшего прохождения обучения.