Проверят навыки и опыт: в ВСУ рассказали, зачем украинских пилотов отправили на авиабазу в США

Американские специалисты оценят, сколько времени нужно летчикам для освоения западных самолетов. В Командовании ВВС утверждают, что Украина уже работает над адаптацией аэродромов, которые теоретически могут принять авиацию союзников.

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Двух пилотов Вооруженных сил Украины (ВСУ) отправили в США, чтобы американские специалисты проверили их уровень знаний и умений для возможного будущего обучения. Об этом сказал 5 марта спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии радиостанции "Голос Америки".

О прибытии пилотов из Украины на военную базу в Тусоне (штат Аризона) американские СМИ писали 5 марта. Летчики пройдут подготовку к работе на штурмовиках F-16.

Авиаэксперты оценят, сколько нужно времени для их обучения, если в будущем западные партнеры решат отправить Украине тот или иной тип самолета. Консультации ведутся по линии дипломатов и военных, пояснил он.

"Если будет принято решение о типе самолета, тогда будем знать число пилотов и куда отправлять их на обучение. Американская сторона изучает возможности наших пилотов, сколько им понадобится время для переобучения на современные истребители", — добавил Игнат.

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Другой важный фактор — обучение инженерно-авиационного состава для обслуживания техники. На 1 самолет нужно 10 и более специалистов, которые будут эксплуатировать и проверять все системы, заметил спикер украинских Воздушных сил.

Подготовка инфраструктуры для западных самолетов в Украине ведется параллельно. По словам Игната, Минобороны Украины уже работает над адаптацией аэропортов, запасных и оперативных аэродромов.

Воздушные силы ВСУ определились с потребностями в истребителях, так как старый парк советской авиатехники работает на грани возможностей.

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"Это старые самолеты — штурмовики, бомбардировщики, истребители. Самый молодой из них — 91-го года, ровесник украинской независимости.

"Нам нужны крылья для того, чтобы защитить страну. Нужны самолеты западного типа, совместимые с государствами НАТО", — заключил военный.

В Конгрессе США ранее говорили, что украинским пилотам не дадут сесть за штурвалы настоящих самолетов. Сначала летчики поработают с симулятором, который имитирует полеты.

Фокус уже подробно анализировал, почему летчикам ВСУ будет сложно перейти на истребители F-16. Прежде всего нужны обученные люди, способные грамотно обслуживать технику.

Штаты также проводят в Германии обучение солдат ВСУ по планированию хода боевых действий. Программу подготовки запустили в преддверии новостей о возможном большом наступлении России и контрнаступлении ВСУ в этом году.