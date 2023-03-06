Перевірять навички та досвід: у ЗСУ розповіли, навіщо українських пілотів відправили на авіабазу до США

Американські фахівці оцінять, скільки часу потрібно льотчикам для освоєння західних літаків. У Командуванні ВПС стверджують, що Україна вже працює над адаптацією аеродромів, які теоретично можуть прийняти авіацію союзників.

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Двох пілотів Збройних сил України (ЗСУ) відправили до США, щоб американські фахівці перевірили їхній рівень знань та умінь для можливого майбутнього навчання. Про це сказав 5 березня речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат у коментарі радіостанції "Голос Америки".

Про прибуття пілотів з України на військову базу у Тусоні (штат Арізона) американські ЗМІ писали 5 березня. Льотчики пройдуть підготовку до роботи на штурмовиках F-16.

Авіаексперти оцінять, скільки потрібно часу для їхнього навчання, якщо в майбутньому західні партнери вирішать надіслати Україні той чи інший тип літака. Консультації ведуться по лінії дипломатів та військових, пояснив він.

"Якщо буде ухвалено рішення про тип літака, тоді знатимемо кількість пілотів і куди відправляти їх на навчання. Американська сторона вивчає можливості наших пілотів, скільки їм знадобиться час для перенавчання на сучасні винищувачі", — додав Ігнат.

[ + – ] Штати допомагають навчати солдатів ЗСУ плануванню ходу війни

Інший важливий фактор — навчання інженерно-авіаційного складу для обслуговування техніки. На 1 літак потрібно 10 і більше фахівців, які експлуатуватимуть та перевірятимуть усі системи, зауважив спікер українських Повітряних сил.

Підготовка інфраструктури для західних літаків в Україні триває паралельно. За словами Ігната, Міноборони України вже працює над адаптацією аеропортів, запасних та оперативних аеродромів.

Повітряні сили ЗСУ визначилися з потребами винищувачів, оскільки старий парк радянської авіатехніки працює на межі можливостей.

[ + – ] Українських пілотів одразу не посадять за штурвали справжніх винищувачів Фото: U.S. Army

"Це старі літаки — штурмовики, бомбардувальники, винищувачі. Наймолодший із них — 91-го року, ровесник української незалежності.

"Нам потрібні крила для того, щоб захистити країну. Потрібні літаки західного типу, сумісні з державами НАТО", — сказав військовий.

У Конгресі США раніше говорили, що українським пілотам не дадуть сісти за штурвали справжніх літаків. Спочатку льотчики попрацюють із симулятором, який імітує польоти.

Фокус уже детально аналізував, чому льотчикам ЗСУ буде складно перейти на винищувачі F-16. Насамперед потрібні навчені люди, здатні грамотно обслуговувати техніку.

Штати також проводять у Німеччині навчання солдатів ЗСУ щодо планування ходу бойових дій. Програму підготовки запустили напередодні новин про можливий великий наступ Росії та контрнаступ ЗСУ в цьому році.