Винищувачі можуть вирішити хід війни: Зеленський відповів на питання про постачання F-16

Глава держави зазначив, що питання надання винищувачів західних зразків складне, але Україна очікує на позитивне рішення.

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Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю каналу CNN 9 березня прокоментував перспективи надання Україні винищувачів F-16. За словами глави держави, західні бойові літаки можуть вирішити результат війни на користь України, тому Київ очікує на вирішення цього питання.

Зеленський подякував американському колегі Джо Байдену за візит до України минулого місяця і зазначив, що приїзд до Києва глави Білого дому дав сигнал усьому світу.

"Це важливий сигнал усьому світу про те, що США підтримують нас. І я думаю, що США вірять, що ми переможемо", — сказав Зеленський.

Глава держави також розповів про надання Заходом бойової авіації для захисту українського неба. Він зазначив, що питання щодо надання винищувачів складне, але Україна сподівається на позитивний результат.

"Ми дуже потребуємо цього і просимо президента Байдена, щоб США могли розпочати підготовку українських пілотів. Він сказав мені, що над цим працюватимуть. Я вірю, що США дасть нам можливість захистити небо", — підкреслив Зеленський.

Нагадаємо, наразі два українські льотчики знаходяться на військовій базі в США, де американські інструктори перевіряють їхні навички на льотних тренажерах, щоб з'ясувати, скільки часу їм потрібно для підготовки керувати різними натовськими військовими літаками, включаючи F-16.

Також очікується прибуття ще 10 льотчиків ВПС України на авіабазу США, які матимуть змогу приєднатися до колег з перспективою подальшого проходження навчання.