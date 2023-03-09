"Це хороша новина": процес постачання винищувачів Україні зрушив із місця, - ЗСУ

Спікер ПС ЗСУ Юрій Ігнат пояснив, що передача МіГ-29 Україні може допомогти відремонтувати літаки, які вже є у нас. Проте Київ потребує сучасних винищувачів для протидії крилатим ракетам.

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Готовність Польщі та Словаччини передати Україні літаки МіГ-29 свідчить про те, що процес постачання винищувачів Києву зрушив із місця. Про це під час брифінгу 9 березня заявив речник Повітряних сил ЗСУ полковник Юрій Ігнат.

"Те, що передають авіаційні комплекси, — це хороша новина з погляду, що зрушено з місця передачу бойової авіації. Так само, як колись була зрушена з місця передача важких зенітних ракетних систем. Так само, як і була зрушена з місця передача Україні танків", — прокоментував представник ЗСУ.

За його словами, інше питання полягає в тому, в якому саме стані знаходяться літаки, які мають намір передати Києву, і як саме Україна їх використовуватиме.

"Будь-яка допомога саме такою технікою — це для нас, безумовно, хороші новини щодо того, що ми зможемо посилити боєздатність", — підкреслив полковник.

Представник ПС ЗСУ припустив, що частково літаки можуть передаватися Україні для використання їх запчастин для машин, які вже є в парку, оскільки українська авіатехніка постійно зношується в результаті активних бойових дій.

"У нас немає можливості виготовляти унікальні запчастини на наших заводах тому, що літаки, які стоять у нас на озброєнні, робили ще на радянських підприємствах у Росії", — уточнив він.

Військовий нагадав, що авіаційне угруповання Росії вп'ятеро більше, ніж в України. І це означає, що Повітряні сили потребують сучаснішої техніки, ніж МіГ-29.

"МіГ-29 не має того широкого спектру озброєння, яке може ефективно протистояти ворогові в повітрі та знищувати наземні цілі. Цей літак використовує старе радянське озброєння", — прокоментував полковник.

Ігнат наголосив, що Україні необхідні винищувачі F-16 насамперед для того, щоб захистити українське небо від крилатих ракет різних типів, якими сьогодні били по Україні.

"Саме західна техніка, західні винищувачі здатні завдяки своїм потужним радарам і своїм новітнім ракетам ефективно протистояти і [дронам] Shahed, і крилатим ракетам", — каже спікер ПС ЗСУ.

Ще одна причина, через яку Україна потребує сучасних винищувачів, — необхідно відігнати від українських кордонів ворожу авіацію, яка запускає крилаті авіабомби, здатні пролетіти десятки кілометрів.

Нагадаємо, 8 березня президент Польщі Анджей Дуда в інтерв'ю каналу CNN заявив, що Польща готова передати усі свої винищувачі МіГ-29 Військово-повітряним силам України.

Сьогодні, 9 березня, президент України Володимир Зеленський сказав, що західні бойові літаки можуть вирішити результат війни на користь України, тому Київ очікує на вирішення цього питання.