"Мы готовы": Украина может получить все польские истребители МиГ-29, – Дуда (видео)

По словам польского президента, украинские военные готовы немедленно приступить к использованию самолетов МиГ-29.

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Польша готова передать все свои истребители МиГ-29 Военно-воздушным силам Украины. Об этом сказал президент Польши Анджей Дуда в интервью каналу CNN.

Анджей Дуда утверждает, что украинские военнослужащие могут готовы немедленно приступить к использованию самолетов МиГ-29.

"Оставшиеся МиГ-29, которые есть у нас в Польше и которые сейчас несут службу в наших ВВС, – мы готовы поставить эти самолеты, и я уверен, что Украина будет готова их использовать немедленно", – сказал польский лидер.

[ + – ] Анджей Дуда о самолетах для Украины

Ранее украинские Вооруженные силы уже получали от Польши истребители МиГ-29 в начале весны прошлого года. По данным польских СМИ, самолеты могли попасть к ВСУ в виде пересылаемых запасных деталей.

"После большого спора о том, передавать ли самолеты — Польша поставила "некоторое количество" МиГ-29 к украинцам. Только в некотором роде – назовем это условно – комбинированным", — сообщил источник в правительстве Польши.

Напомним, что 9 августа премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна предоставит ВСУ военные самолеты, однако только после того, как на это пойдет по меньшей мере один член НАТО.

Во время брифинга с президентом Украины Владимиром Зеленским 24 февраля Матеуш Моравецкий также сообщил, что Польша собирается обучать украинских пилотов управлению современными истребителями F-16.

Анджей Дуда также заявил в интервью 17 февраля, что Польша готова присоединится к коалиции по предоставлению Украине самолетов F-16. По его словам с поставками ВСУ истребителей F-16 у Польши 16 есть "проблема", так как страна находится в ожидании новых самолетов.

Еще мы писали о том, что 2 марта в Словакии заявили о возможной передаче Украине истребителей МиГ-29 в связи с модернизацией своих Вооруженных сил. Министр обороны страны Ярослав Надь отметил, что Словакия больше не будет использовать эти самолеты и может отдать ВСУ 10 из 11 своих МиГов.