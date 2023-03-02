"Помогут спасти жизни": Словакия может передать ВСУ 10 из 11 своих истребителей МиГ, – СМИ

По словам министра обороны Словакии Ярослава Надя, Словакия больше никогда не будет использовать МиГи. Один из таких истребителей зарезервирован для словацкого музея, а остальные могут быть отправлены Украине.

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Словакия рассматривает возможность передачи Украине истребителей МиГ-29 советского производства в связи с модернизацией своих Вооруженных сил в соответствии со стандартами НАТО. Об этом пишет издание Associated Press.

Министр обороны страны Ярослав Надь отметил, что 11-й самолет МиГ-29 зарезервирован для словацкого музея.

Отмечается, что президент Украины Владимир Зеленский на саммите Европейского Союза в Брюсселе обратился к премьер-министру Словакии Эдуарда Хегера с просьбой о передаче советских истребителей.

Если Братислава удовлетворит запрос украинского лидера, то станет первой страной НАТО, передавшей ВСУ самолеты. Словакия подписала контракт на покупку 14 американских истребителей F-16 Block 70/72, а советские самолеты были законсервированы еще летом.

"Мы больше никогда не будем использовать МиГи. Они не имеют для нас реальной ценности. Если мы отдадим их Украине, они помогут спасти их жизни", — заявил Ярослав Надь.

По словам словацкого министра обороны, усиление способности Украины к противостоянию российской военной агрессии абсолютно отвечает национальным и государственным интересам его страны.

"И с этой точки зрения я действительно не могу представить, чтобы кто-то разумно думал, что он не захочет помогать Украине, спасая человеческие жизни и укрепляя нашу обороноспособность", — заключил Надь.

Сообщается, что окончательное решение по данному поводу будет принято в течение нескольких дней или недель.

В рамках отказа от вооружения советского производства Братислава также могла бы передать ВСУ ЗРК -300, вертолеты, тысячи ракет для систем залпового огня "Град" и десятки единиц бронетехники. Взамен армия Словакии получит американские системы Patriot, немецкие танки Leopard и ПВО FlaGr.

Напомним, что 8 декабря глава МИД Словакии Растислав Качера сообщил, что его страна рассмотрит вопрос восстановления производства боеприпасов для потребностей украинской армии. Речь идет о 152-мм боеприпасах и 120-мм минах.

Кроме того, Качера заявил о выделении пакета помощи Украине. ВСУ получили от Словакии боеприпасы для крупных калибров и истребителей, зимнюю одежду и снаряжение.