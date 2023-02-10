"Киев отправил запрос": Словакия готова вести переговоры о передаче МиГ-29 Украине

С августа прошлого года ВВС Словакии вывели из эксплуатации все МиГи-29 и еще тогда заявили о готовности передать их в украинскую армию. После получения запроса они начинают переговоры с ЕС.

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Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил о готовности начать переговоры с ЕС, чтобы передать Украине истребители МиГ-29. Об этом сообщает словацкое издание Pravda.

Президент Украины Владимир Зеленский на саммите ЕС-Украина в Брюсселе официально запросил предоставить истребители МиГ-29. В Словакии выразили готовность о переговорах с Еврокомиссией о возмещении таких поставок.

По словам Хегера, впереди будут "предметные переговоры" с Украиной и с соответствующими ведомствами самой Словакии, чтобы определить по какой процедуре передавать боевую авиацию.

"Украина ни на кого не нападает, а обороняется. Словакия хочет помочь и будет помогать Украине, пока я премьер-министр", — заявил Хегер.

Также в Минобороны Словакии заявили, что Воздушные силы Украины остро нуждаются в истребителях. Сама словацкая армия уже не использует МиГ-29 из-за отсутствия запчастей, поэтому министр обороны Ярослав Надь призвал их отправить туда, где они спасут человеческие жизни. Вместе с тем остаточное решение еще не принято.

Напомним, в декабре 2022 года глава МИД Словакии Растислав Качен заявил, что они готовы передать Украине МиГ-29.

29 августа в Словакии провели церемонию прощания с МиГ-29. Советские истребители вывели из эксплуатации. Патрулировать воздушное пространство будут партнеры по НАТО.