"Київ надіслав запит": Словаччина готова вести переговори про передачу МіГ-29 Україні

З серпня минулого року ВПС Словаччини вивели з експлуатації усі МіГ-29 і ще тоді заявили про готовність передати їх українській армії. Після отримання запиту вони розпочинають переговори з ЄС.

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Прем’єр-міністр Словаччини Едуард Геґер заявив про готовність розпочати переговори з ЄС, щоб передати Україні винищувачі МіГ-29. Про це повідомляє словацьке видання "Pravda".

Президент України Володимир Зеленський на саміті ЄС-Україна у Брюсселі офіційно запросив надати винищувачі МІГ-29. У Словаччині висловили готовність щодо переговорів з Єврокомісією про відшкодування таких постачань.

За словами Геґера, попереду будуть "предметні переговори" з Україною та з відповідними відомствами самої Словаччини, щоб визначити за якою процедурою передавати бойову авіацію.

"Україна ні на кого не нападає, а обороняється. Словаччина хоче допомогти і допомагатиме Україні, поки я прем'єр-міністр", — заявив Геґер.

Також у Міноборони Словаччини заявили, що Повітряні Сили України гостро потребують винищувачів. Сама словацька армія вже не використовує МіГ-29 через відсутність запчастин, тому міністр оборони Ярослав Над закликав їх відправити туди, де вони врятують людські життя. Водночас остаточне рішення ще не ухвалено.

Нагадаємо, у грудні 2022 року голова МЗС Словаччини Растислав Качер заявив, що вони готові передати Україні МіГ-29.

29 серпня у Словаччині провели церемонію прощання з МіГ-29. Радянські винищувачі вивели із експлуатації. Патрулюватимуть повітряний простір партнери по НАТО.