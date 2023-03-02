"Допоможуть врятувати життя": Словаччина може передати ЗСУ 10 із 11 своїх винищувачів МІГ, – ЗМІ

За словами міністра оборони Словаччини Ярослава Надя, Словаччина більше ніколи не використовуватиме МіГи. Один із таких винищувачів зарезервований для словацького музею, а решта може бути відправлена Україні.

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Словаччина розглядає можливість передачі Україні винищувачів МіГ-29 радянського виробництва у зв'язку із модернізацією своїх Збройних сил відповідно до стандартів НАТО. Про це пише видання Associated Press.

Міністр оборони країни Ярослав Надь зазначив, що 11-й літак МіГ-29 зарезервований для словацького музею.

Зазначається, що президент України Володимир Зеленський на саміті Європейського Союзу у Брюсселі звернувся до прем'єр-міністра Словаччини Едуарда Хегера з проханням про передачу радянських винищувачів.

Якщо Братислава задовольнить запит українського лідера, то стане першою країною НАТО, яка передала ЗСУ літаки. Словаччина підписала контракт на купівлю 14 американських винищувачів F-16 Block 70/72, а радянські літаки законсервувала ще влітку.

"Ми більше ніколи не будемо використовувати МіГи. Вони не мають для нас реальної цінності. Якщо ми віддамо їх Україні, вони допоможуть врятувати їхні життя", — заявив Ярослав Надь.

За словами словацького міністра оборони, посилення спроможності України до протистояння російській військовій агресії абсолютно відповідає національним та державним інтересам його країни.

"І з цього погляду я справді не можу уявити, щоб хтось розумно думав, що він не захоче допомагати Україні, рятуючи людські життя та зміцнюючи нашу обороноздатність", — сказав Надь.

Повідомляється, що остаточне рішення з цього приводу буде ухвалено протягом кількох днів чи тижнів.

В рамках відмови від озброєння радянського виробництва Братислава також могла б передати ЗСУ ЗРК-300, гелікоптери, тисячі ракет для систем залпового вогню "Град" та десятки одиниць бронетехніки. Натомість армія Словаччини отримає американські системи Patriot, німецькі танки Leopard та ППО FlaGr.

Нагадаємо, що 8 грудня глава МЗС Словаччини Растислав Качера повідомив, що його країна розгляне питання відновлення виробництва боєприпасів для потреб української армії. Йдеться про 152-мм боєприпаси та 120-мм міни.

Крім того, Качера заявив про виділення пакета допомоги Україні. ЗСУ отримали від Словаччини боєприпаси для великих калібрів та винищувачів, зимовий одяг та спорядження.