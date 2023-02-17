"Это сложный момент": Дуда высказался о передаче Украине истребителей F-16

Польский президент отметил, что его страна рассмотрит передачу Украине Миг-29 и готова присоединиться к "самолетной коалиции" по предоставлению F-16, однако есть "проблема".

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В Польше рассмотрят вопрос передачи Украине истребителей МиГ-29, находящихся на вооружении польской армии, и готовы присоединится к коалиции по предоставлению Украине самолетов F-16. Об этом сообщил президент Польши Анджей Дуда в интервью корреспонденту издания "Укринформ".

Анджей Дуда указал на то, что на подготовку пилотов, которые будут обслуживать самолеты F-16, нужно много месяцев. В то же время на самолетах МиГ-29 украинские летчики "готовы летать практически сразу".

"На самом деле они могли бы на них просто сразу улететь домой. Поэтому, без сомнения, если будут переданы самолеты MиГ-29, то они смогут немедленно усилить защиту Украины, и это очень важно", — отметил польский лидер.

По словам Дуды, у Польши есть несколько таких самолетов и она будет рассматривать вопрос их передачи в Украину. При этом с поставками ВСУ истребителей F-16 у Польши 16 есть "проблема", связанная с небольшим количеством авиации. Сейчас Польша ожидает самолеты F-35 и FA-50, закупленные в США и Южной Корее.

"Для нас это сложный момент, ведь мы сами ожидаем самолеты. Конечно, если среди стран НАТО будет создана широкая авиационная коалиция, то мы, безусловно, также присоединимся к ней", — заявил Анджей Дуда.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский на совместной пресс-конференции с премьер-министром Нидерландов Марком Рютте 17 февраля заявил, что Украина вместе с западными партерами будет работать над созданием "самолетной коалиции".

Фокус также писал о том, что 14 февраля министр обороны Украины Алексей Резников посетил встречу контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн". Во время общения с журналистами глава Минобороны намекнул на передачу Украине истребителей в будущем.

Еще мы писали, что координатор Совета национальной безопасности Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби во время брифинга 10 февраля заявил, что любая страна может передать Украине боевые самолеты и проводить обучение украинских пилотов.