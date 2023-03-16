Польша в ближайшие дни передаст Украине 4 истребителя МиГ-29, – Дуда

Кроме анонса первых четырех самолетов польский президент заявил, что остальные самолеты готовят к передаче, однако точное количество не называется.

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Президент Польши Анджей Дуда заявил, что в ближайшие дни Украине передадут 4 истребителя МиГ-29. Об этом сообщает газета Rzeczpospolita.

В ходе совместной пресс-конференции Анджея Дуды с президентом Чехии Петром Павлом польский президент анонсировал передачу 4 истребителей МиГ-29. По словам Дуды, самолеты до сих пор эксплуатируются в системе противовоздушной обороны Польши. Однако решение о передаче МиГ-29 уже принято на уровне органов власти.

"В ближайшие дни мы передаем Украине четыре самолета в полном рабочем состоянии. Остальные самолеты обслуживаются и готовятся", — добавил Дуда, не назвав точного количества самолетов МиГ-29, которые Польша предоставит Украине.

Также он добавил, что Воздушные силы Украины получат самолеты, которые были переданы Польше из ГДР в начале 1990-х годов. На замену польские Воздушные силы получат легкие южнокорейские истребители FA-50 в конце года и истребители 5 поколения F-35.

В издании отмечают, что украинские летчики давно летают на МиГ-29, поэтому для них не потребуется дополнительное время для освоения воздушных суден, как в случае с западными F-16.

Напомним, 14 марта премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Украина получит истребители МиГ-29 в течение месяца-полтора.

9 марта в Воздушных силах заявили, что вопрос поставок истребителей Украине сдвинулся с места. История такая же, как и с западными танками.