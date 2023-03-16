Передача Миг-29 из Польши не подтолкнет США к поставкам в Украину F-16, — Белый дом

По словам представителя Совета национальной безопасности США Джона Кирби, это суверенные решения отдельных стран, которые США не в праве характеризовать.

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Передача Польшей в Украину истребителей советского образца МиГ-29 — это "суверенное решение" отдельной страны, которое не подтолкнет президента США Джо Байдена к отправке Киеву американских истребителей F-16. Об этом сообщат CNN.

По словам Байдена, поставки американских истребителей пока не входят в планы Белого дома. Вместе с тем он не исключает, что в дальнейшем Вашингтон все же пойдет на такой шаг.

Обещание Варшавы передать Киеву четыре самолета не изменит этого решения, объяснил представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби.

"Это не меняет наших планов относительно F-16. Это суверенные решения отдельных стран, и мы уважаем эти суверенные решения", — заявил он.

Кирби также отказался выразить поддержку такому решению, отметив, что США не вправе характеризовать действия Польши.

Напомним, что, по словам президента Польши Анджея Дуды, Варшава в ближайшие дни поставит Киеву 4 истребителя МиГ-29. Помимо анонсированных первых четырех самолетов Дуда отметил, что и другие самолеты готовят к передаче, но при этом о точном их количестве не сообщается.

Ранее Фокус сообщал, что ВСУ показали первые кадры ЗРК NASAMS, которые передала Норвегия. По словам спикера командования Юрия Игната, западные зенитно-ракетные комплексы могут работать в едином информационном поле, дополняя друг друга.