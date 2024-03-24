Демократи готові "захистити" спікера Джонсона від відставки у разі голосування допомоги Україні

Деякі демократи у Палаті представників розмірковують, що ймовірно буде мудрим політичним рішенням захистити спікера Джонсона від відставки у разі винесення ним на голосування пакета допомоги Україні.

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Декілька демократів у Палаті представників Конгресу США дали зрозуміти, що проголосують за те, аби "врятувати" спікера Майка Джонсона від відставки у разі винесення ним на голосування пакета допомоги Україні. Про це пише CNN.

"Якщо він зробить відповідальний вчинок, дозволивши членам Конгресу проголосувати за законопроєктом, що буде ухвалено і відповідатиме інтересам нашої національної безпеки, за таких обставин я б запропонувала сісти за стіл переговорів", — підкреслила поміркований представник Демократичної партії від штату Вірджинії Ебігейл Спанбергер.

Інші демократи Палати представників теж дали зрозуміти, що вони запропонують скасувати резолюцію Марджорі Тейлор Грін про відставку Джонсона, якщо до цього дійде.

Представник Демократичної партії від штату Нью-Йорк Том Суоцці, який нещодавно отримав місце в Палаті, заявив, що проголосував би за збереження Джонсона на посаді спікера.

Його однопартійка від штату Огайо Марсі Каптур, одна з небагатьох демократів, що балотуються в окрузі Трампа, заявила, що хоче залишити свої варіанти відкритими, і "на цей момент реальні розмірковує" стосовно того, що, можливо, політично мудро врятувати Джонсона.

Резолюція Грін — що відомо

Член Республіканської партії, прихильниця Дональда Трампа Марджорі Тейлор Грін звинуватила спікера Палати представників у "зраді" і хоче усунути його з посади за тієї самою схемою, за якою майже пів року тому було звільнено його попередника Кевіна Маккарті. Вона намагається прибрати Джонсона, якщо він погодиться винести пакет допомоги Україні на розгляд Палати представників для голосування "за" чи "проти" і планує використати для цього два тижні канікул.

Джонсону на тлі міжусобиць у лавах республіканців доводилося покладатися на голоси демократів, щоб ухвалити деякі ключові законопроєкти, зокрема щодо урядового фінансування, який консервативні прихильники жорсткої лінії республіканців відкидають як надто ліберальний.

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"Не будемо зволікати": Джонсон розповів, коли і як буде розглянуто допомогу США для України

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що конгресмени-республіканці пропонують частково оформити допомогу Україні як кредит. Як пишуть журналісти, спікер Палати представників Джонсон переконаний, що всю іноземну допомогу мають надавати в борг, а не напряму.