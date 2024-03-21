"Не будемо зволікати": Джонсон розповів, коли і як буде розглянуто допомогу США для України

За словами спікера американської Палати представників, уряду вже практично вдалося вирішити важливі бюджетні питання, хоч і переговори були суворими. Наступний етап — тема підтримки союзників Вашингтона.

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Пріоритетом американського Конгресу є узгодження бюджету уряду на 2024 рік. До обговорення питання пакета допомоги для України та інших партнерів перейдуть найближчим часом. Про це заявив спікер Палати представників США, республіканець Майк Джонсон, передає "Голос Америки".

Відповідаючи під час пресконференції на запитання журналістів, було заявлено, що Вашингтон після вирішення бюджетних питань переведе особливу увагу на додаткову допомогу американським союзникам.

"Не будемо зволікати з цим", — каже Майк Джонсон.

Примітно, що Конгрес повинен буде ухвалити бюджет до 22 березня, адже в іншому разі може статися тимчасове припинення роботи урядових установ, або як це називають у США — шатдаун.

Також спікер Палати представників розповів, що за бюджетні питання, які практично узгоджені, можуть проголосувати цього тижня, хоч цьому передували "суворі переговори". Водночас після 22 березня буде двотижнева перерва в засіданнях, тож обговорення питання допомоги Україні, Ізраїлю та іншим союзникам розпочнеться вже після 8 квітня, найімовірніше.

"Зараз не йдеться про механізм фінансування конкретно України. Ми говоримо про весь пакет додаткового фінансування для партнерів. Я думаю, що у свідомості багатьох людей є велика різниця між летальною допомогою для України та гуманітарною складовою. Також зараз багато обговорюють REPO Act, — законопроєкт, який дасть змогу використовувати конфісковані активи російських олігархів і в такий спосіб частково оплачувати допомогу Україні. Крім того, обговорюється концепція надання допомоги в кредит", — продовжив Майк Джонсон.

Наприкінці спікер додав, що законодавці активно обговорюють це питання, адже розуміють, яку роль США відіграють у світі. Має пролунати гучний сигнал про підтримку союзників, який дасть зрозуміти, що терористи й тирани не зможуть спокійно "крокувати світом".

Нагадаємо, 19 березня повідомлялося, що конгресмени-республіканці пропонують частково оформити допомогу Україні як кредит. Як пишуть журналісти, спікер Палати представників Джонсон переконаний, що всю іноземну допомогу мають надавати в борг, а не напряму.