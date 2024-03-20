Питання відкладено: США поки що не розглядатимуть допомогу Україні, — The Hill

Спікер Палати представників США Майк Джонсон попередив, що будь-які дебати щодо надання допомоги Києву буде відкладено щонайменше до 9 квітня.

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Голова Палати представників Майк Джонсон, оголосив про своє рішення призупинити розгляд питання про допомогу Україні до затвердження загального бюджету США. Це призведе до затримки в розгляді цього питання щонайменше на три тижні. Про це повідомляє видання The Hill.

"Спікер заявив, що хоче спочатку зосередитися на фінансуванні уряду і лише потім перейти до пакета питань національної безпеки, включно з допомогою Україні, Ізраїлю і Тайваню, а також фінансуванням заходів щодо посилення безпеки на кордоні США і Мексики", — повідомляє видання.

Унаслідок такого рішення всі обговорення щодо України, у кращому разі, буде відкладено до 9 квітня, коли Палата представників планує відновити роботу після великодніх канікул.

Нагадаємо, 19 березня в Німеччині відбулося 20-те засідання Контактної групи з питань оборони України у форматі "Рамштайн".

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що повертається до США, сповнений рішучості підтримувати допомогу Україні. Він повідомив, що за два роки повномасштабної війни партнери по "Рамштайну" надали Україні понад 88 млн доларів. Крім того, за його словами, коаліція країн Заходу для надання допомоги Україні продовжує ставати дедалі міцнішою. Сполучені Штати продовжують шукати можливість постійного постачання допомоги Україні.