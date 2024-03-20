Вопрос отложен: США пока не будут рассматривать помощь Украине, — The Hill

Спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил, что любые дебаты относительно предоставления помощи Киеву будут отложены как минимум до 9 апреля.

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Председатель Палаты представителей Майк Джонсон, объявил о своем решении приостановить рассмотрение вопроса о помощи Украине до утверждения общего бюджета США. Это приведет к задержке в рассмотрении данного вопроса как минимум на три недели. Об этом сообщает издание The Hill.

"Спикер заявил, что хочет сначала сосредоточиться на финансировании правительства и лишь потом перейти к пакету вопросов национальной безопасности, включая помощь Украине, Израилю и Тайваню, а также финансирование мер по усилению безопасности на границе США и Мексики", — сообщает издание.

В результате такого решения все обсуждения по Украине, в лучшем случае, будут отложены до 9 апреля, когда Палата представителей планирует возобновить работу после пасхальных каникул.

Напомним, 19 марта в Германии состоялось 20-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины в формате "Рамштайн".

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что возвращается в США, полный решимости поддерживать помощь Украине. Он сообщил, что за два года полномасштабной войны партнеры по "Рамштайну" предоставили Украине более 88 млн долларов. Кроме того, по его словам, коалиция стран Запада для оказания помощи Украине продолжает становиться все крепче. Соединенные Штаты продолжают искать возможность постоянной поставки помощи Украине.