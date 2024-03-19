Рамштайн-20: Остин призвал "не ошибаться", ведь "Путин наблюдает" (видео)

По результатам заседания в формате "Рамштайн" министр обороны США заявил, что сейчас внимание партнеров сосредоточено на обеспечении неотложных потребностей ВСУ на поле боя и оказании помощи для долгосрочной перспективы.

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Глава Пентагона Ллойд Остин возвращается в США, полный решимости поддерживать помощь в сфере безопасности и поставки боеприпасов Украине. Об этом министр обороны США заявил на пресс-конференции на авиабазе Рамштайн в Германии после заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины во вторник, 20 марта.

По его словам, Украина борется за выживание и восстановление суверенитета, а для Соединенных Штатов является вопросом чести помочь в этом.

"Сегодня выживание Украины под угрозой. И безопасность Америки под угрозой. Они не могут терять ни одного дня, мы тоже не должны терять времени. Поэтому я иду сегодня с полной решимостью поддерживать безопасность помощь и поставки боеприпасов", — сказал глава минобороны США.

Остин призвал "не ошибаться", ведь "Путин наблюдает".

Он также заявил, что попытки российского президента "изолировать Украину" оставили его "наедине с Ираном и Северной Кореей".

"Украинский народ не позволит Путину победить, и мы также. Как сказал президент Байден, мы не отступим. Путин надеялся изолировать Украину. Вместо этого он остался наедине с Ираном и Северной Кореей. ... Наши союзники и партнеры здесь, потому что они понимают ставки. А друзья Украины продолжают разрабатывать инновационные решения, чтобы предоставить Украине коренным образом необходимые возможности, особенно в области противовоздушной обороны, бронетехники и артиллерийских боеприпасов. И мы гордимся тем, что стоим с ними", — сказал Остин.

Глава Пентагона добавил, что за два года полномасштабной войны партнеры по "Рамштайну" предоставили Украине более 88 млн долларов.

Сейчас внимание партнеров сосредоточено на двух направлениях:

обеспечение неотложных потребностей ВСУ на поле боя;

оказание помощи для долгосрочной перспективы.

Напомним, 19 марта состоялось 20-е заседание в формате "Рамштайн". Министр обороны Германии Борис Писториус анонсировал новый пакет военной помощи Украине стоимостью 500 млн евро.

Предыдущее заседание участников Контактной группы по вопросам обороны Украины было 14 февраля. Министр обороны Украины Рустем Умеров объявил о старте работы Коалиции интегрированной противовоздушной и противоракетной обороны, к которой присоединились уже 15 стран.