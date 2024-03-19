Конгресмени-республіканці пропонують частково оформити допомогу Україні як кредит, — Politico

Спікер Палати представників Джонсон переконаний, що вся іноземна допомога повинна надаватися в борг, а не напряму.

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Представники Республіканської партії в американському Конгресі серйозно вивчають перспективу часткового оформлення допомоги Україні як кредит. Про це йде мова у матеріалі видання Politico.

Автори статті зазначають, що цю ідею обговорюють вже не перший тиждень, її надихнули нещодавні заяви експрезидента США Дональда Трампа, згідно з якими вся іноземна допомога США, не лише Україні, повинна надаватися не напряму, а в борг.

До того ж у матеріалі наголошується, що такий варіант з кредитом серйозно розглядає Палата представників, де вже декілька місяців не можуть вирішити питання щодо голосування за допомогу Україні.

Частина республіканців висловили підтримку цій ідеї та запропонували її на спікеру Палати представників Майку Джонсону. Останній, за інформацією людей, наближених до переговорного процесу, заявив, що потрібно перевірити доцільність цієї пропозиції разом з представниками Республіканської партії. У разі схвалення ідеї її можна почати реалізовувати.

Експерти очікують, що ця ідея щодо кредиту стане життєздатним варіантом для республіканців, які вже не один місяць не можуть вирішити це складне питання. При проведенні дебатів прихильникам політики оборони, які вирішили зробити все, аби президент РФ Володимир Путін не переміг в Україні, довелося зіштовхнутися з консерваторами, які є прихильниками Трампа. Саме вони проти відправки грошей Україні, тому що американський кордон продовжує "перебувати в руїнах", а сума державного боргу перевищує 34 трильйони доларів. Саме тому, зазначає видання, представники Республіканської партії вивчають варіант структурування кредитної угоди.

Нагадаємо, що 20 жовтня президент США Джо Байден подав запит на виділення 60 мільярдів доларів, причому левова частка цих коштів повернеться назад в американську оборонно-промислову базу.

Крім того, 13 березня глава Білого дому назвав недостатньою допомогою виділення 300 мільйонів доларів Україні та закликав Сенат зрештою проголосувати за 60 мільйонів доларів допомоги Києву.