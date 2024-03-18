У Білому домі розповіли про переговори з Палатою представників щодо допомоги Україні

За словами Джона Кірбі, саме зараз українська армія на фронті гостро відчуває нестачу боєприпасів

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Представники адміністрації глави Білого дому продовжують переговори зі спікером Палати представників американського конгресу Майком Джонсоном відносно необхідності прискореного розгляду наданні Україні військової допомоги. Про це у коментарі АВС News повідомив координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі.

"На Донбасі у них відчувається нестача боєприпасів, тому зараз вони змушені відступати на другу і третю лінію оборони через намагання росіян просунутися у західному напрямку", — зауважив Кірбі.

Разом з цим представник Білого дому додав, що постачання Вашингтоном озброєння Києву не ставить під загрозу безпеку Сполучених Штатів.

Раніше стало відомо, що з 12 березня у Конгресі почали збирати підписи для внесення на розгляд законопроєкту про надання допомоги Україні, Тайваню та Ізраїлю на суму 95 мільярдів доларів в обхід спікера Майка Джонсона, який є соратником Дональда Трампа. І хоча впродовж перших двох днів вдалося зібрати 177 підписів з 218 необхідних, з того часу нових підписів не з'являлося.

Нагадаємо, що 7 березня Джон Кірбі повідомив про роботу Білого дому, яка спрямована на пошук альтернативних способів надання Україні військової допомоги, доки Конгрес не виніс це питання на розгляд.

До того ж 14 березня спікер Палати представників Майк Джонсон заявив, що робота над пакетом допомоги Україні продовжується, однак остаточна версія законопроєкту буде відрізнятися від того, що запропонували у Сенаті.