В Белом доме рассказали о переговорах с Палатой представителей о помощи Украине

По словам Джона Кирби, именно сейчас украинская армия на фронте остро ощущает нехватку боеприпасов

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Представители администрации главы Белого дома продолжают переговоры со спикером Палаты представителей американского конгресса Майком Джонсоном относительно необходимости ускоренного рассмотрения предоставления Украине военной помощи. Об этом в комментарии АВС News сообщил координатор Совета национальной безопасности по стратегическим коммуникациям Джон Кирби.

"На Донбассе у них ощущается нехватка боеприпасов, поэтому сейчас они вынуждены отступать на вторую и третью линию обороны из-за попыток россиян продвинуться в западном направлении", — отметил Кирби.

Вместе с этим представитель Белого дома добавил, что снабжение Вашингтоном вооружения Киеву не ставит под угрозу безопасность Соединенных Штатов.

Ранее стало известно, что с 12 марта в Конгрессе начали собирать подписи для внесения на рассмотрение законопроекта о предоставлении помощи Украине, Тайваню и Израилю на сумму 95 миллиардов долларов в обход спикера Майка Джонсона, соратника Дональда Трампа. И хотя в первые два дня удалось собрать 177 подписей из 218 необходимых, с тех пор новых подписей не появлялось.

Напомним, что 7 марта Джон Кирби сообщил о работе Белого дома, направленной на поиск альтернативных способов предоставления Украине военной помощи, пока Конгресс не вынес этот вопрос на рассмотрение.

К тому же, 14 марта спикер Палаты представителей Майк Джонсон заявил, что работа над пакетом помощи Украине продолжается, однако окончательная версия законопроекта будет отличаться от того, что предложили в Сенате.